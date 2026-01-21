Il principe Harry in lacrime in tribunale | Avete reso un inferno la vita di Meghan

Il principe Harry ha espresso nel tribunale un forte messaggio riguardo alle difficoltà vissute da Meghan, evidenziando come la copertura mediatica abbia reso la loro vita complicata. Il suo intervento si inserisce in un contesto di battaglia legale contro alcuni gruppi editoriali britannici, segnando un momento importante nella sua lotta per la tutela della privacy e della reputazione della famiglia reale.

Il principe Harry è tornato a far sentire la propria voce in modo potente e viscerale all'interno di un'aula di tribunale, segnando un nuovo capitolo nella sua personale crociata contro i giganti dell'editoria britannica. Durante l'ultima udienza presso l'Alta Corte di Londra, il duca di Sussex si è mostrato visibilmente scosso, arrivando quasi a perdere il controllo della voce per la forte commozione. Al centro della disputa legale c'è il gruppo Associated Newspapers Limited, editore del Daily Mail, accusato di aver messo in atto per anni pratiche investigative illecite e intercettazioni telefoniche ai danni di numerose celebrità.

