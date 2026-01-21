Il principe Harry ha testimoniato davanti all’Alta Corte di Londra, descrivendo come i tabloid britannici abbiano causato un notevole stress a Meghan Markle. Durante l’udienza, l’emozione ha preso il sopravvento, portandolo a piangere mentre accusava i media di aver reso la vita della coppia difficile e difficile da sopportare. La vicenda evidenzia le tensioni tra la famiglia reale e la stampa britannica, con implicazioni sulla privacy e sui diritti delle persone pubbliche.

Il principe Harry è apparso davanti all’Alta Corte di Londra mercoledì 21 gennaio, concludendo quasi due ore di testimonianza con la voce rotta dall’emozione mentre accusava i tabloid britannici di aver trasformato la vita di sua moglie Meghan Markle in “una sofferenza assoluta”. Il duca del Sussex,, ha deposto nel processo contro Associated Newspapers Limited, l’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. Il caso vede Harry affiancato da altri sei querelanti di alto profilo, tra cui Elton John e suo marito David Furnish, gli attori Elizabeth Hurley e Sadie Frost, e i politici Doreen Lawrence e Simon Hughes. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Principe Harry in lacrime in tribunale: “I tabloid hanno reso la vita di Meghan un inferno”

Il principe Harry in lacrime in tribunale: “Avete reso un inferno la vita di Meghan”Il principe Harry ha espresso nel tribunale un forte messaggio riguardo alle difficoltà vissute da Meghan, evidenziando come la copertura mediatica abbia reso la loro vita complicata.

Il principe Harry in lacrime: «La stampa ha reso un inferno la vita di mia moglie»Durante il processo sulle intercettazioni telefoniche, il principe Harry ha espresso il suo senso di persecuzione da parte della stampa, sottolineando come questa abbia reso difficile la vita di sua moglie e della loro famiglia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Principe Harry arriva in tribunale a Londra per processo contro il Daily Mail; Meghan Markle potrebbe tornare presto nel Regno Unito: Con lei ci sarà anche Harry; Valentino, dagli abiti delle cugine a Voghera alle star di Hollywood. Diceva: Le donne? Vogliono essere belle; Treni deragliati in Spagna, la sopravvissuta in lacrime: Non potevo far nulla.

Il principe Harry in lacrime: «La stampa ha reso un inferno la vita di mia moglie»In aula per il processo sulle intercettazioni telefoniche, che lo vede vittima insieme ad altri personaggi noti, il duca del Sussex ha detto di sentirsi «perseguitato» dalla stampa, «una storia che si ... vanityfair.it

Harry (quasi in lacrime) si sfoga in tribunale contro i tabloid: «Avete distrutto la vita di Meghan»Il principe Harry, sull'orlo delle lacrime, ha lanciato un nuovo duro attacco nella sua crociata contro i tabloid scandalistici del Regno Unito, ... msn.com

“Avete reso un inferno la vita di mia moglie Meghan.” Il principe Harry, in lacrime durante la deposizione contro il Daily Mail, racconta anni di persecuzione mediatica: - facebook.com facebook

Continua all’Alta Corte di Londra la causa intentata dal principe Harry e da altri vip inglesi contro gli editori del tabloid Daily Mail x.com