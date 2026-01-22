Nella prima pagina di Tuttosport del 22 gennaio 2026 si evidenzia la vittoria della Juventus contro il Benfica, con Thuram e McKennie protagonisti. La testata propone una rassegna stampa aggiornata su calcio, Milan e calciomercato, offrendo un quadro completo delle principali novità del giorno. Un punto di riferimento per i tifosi e gli appassionati che desiderano restare informati sulle ultime notizie sportive.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus di Luciano Spalletti, all'Allianz Stadium, contro il Benfica di José Mourinho nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. I gol di Khéphren Thuram e Weston McKennie valgono la terza vittoria consecutiva nel girone di Champions ai bianconeri e la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo vincendo l'ultima gara contro il Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Thuram, McKennie: 2-0 al Benfica. La Juve chiama il G8”

Prima pagina Tuttosport: “Sentite Mourinho: ‘Allenerei la Juve’. Stasera Benfica allo Stadium”Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si riporta una dichiarazione di José Mourinho, che afferma di essere disponibile ad allenare la Juventus.

La Juve regola il Benfica grazie a McKennie e Thuram e si assicura i playoffLa Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, grazie ai gol di McKennie e Thuram.

