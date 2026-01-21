Prima pagina Tuttosport | Sentite Mourinho | ‘Allenerei la Juve’ Stasera Benfica allo Stadium

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, si riporta una dichiarazione di José Mourinho, che afferma di essere disponibile ad allenare la Juventus. La sezione si concentra anche sulla sfida di questa sera tra Benfica e Juventus allo Stadium, offrendo una panoramica aggiornata sulle principali notizie di calcio, Milan e calciomercato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Juventus-Benfica, partita della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00 all'Allianz Stadium, attraverso le parole di José Mourinho, tecnico dei portoghesi. Nonostante il suo passato italiano in squadre rivali, lo 'Special One' ha dichiarato che allenerebbe i bianconeri in futuro.

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: «Allenerei la Juve in futuro se ci fosse la possibilità? Certo»Nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha risposto a una domanda sul suo possibile futuro sulla panchina della Juventus.

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: «Se allenerei mai la Juventus? Certo. Io contro Spalletti non conta, preferisco giocare male ma vincere»Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo».

Argomenti discussi: Nessuno dei due è rigore, Spalletti contro il Videocalcio. Poi esalta il totem Juve: È totale; Marocco shock, ricorso contro il Senegal per la vittoria della Coppa d'Africa!; Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: calcio in lutto; Australian Open, Cobolli eliminato e impaurito: Sto sempre peggio. Inizio super per Paolini.

