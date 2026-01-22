La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, grazie ai gol di McKennie e Thuram. Con questa affermazione, i bianconeri si assicurano il passaggio ai playoff della Champions League, raggiungendo il terzo successo consecutivo nella competizione. La gara di Torino ha confermato la solidità della squadra, che ora guarda con fiducia alle fasi successive del torneo.

Terzo successo consecutivo in Champions per i bianconeri. TORINO - La Juventus ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta della Champions Keague. Nella penultima giornata della prima fase, i bianconeri allenati da Luciano Spalletti hanno superato all'Allianz Stadium di Torino il Benfica di José Mourinho con il risultato di 2-0. Terzo successo consecutivo e quarto risultato utile di fila in coppa da quando il tecnico di Certaldo è arrivato sulla panchina bianconera. Poche emozioni in un primo tempo giocato comunque a un ritmo discreto. La Juventus è stata la squadra che ci ha provato fin dal fischio iniziale riversandosi prepotentemente nella metà campo lusitana e dettando il ritmo, ma con il passare dei minuti la pressione è calata gradualmente lasciando spazio alle ripartenze del Benfica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Juve regola il Benfica grazie a McKennie e Thuram e si assicura i playoff

Juve-Benfica: Thuram la sblocca dopo l'occasione di McKennie | Diretta 1-0Nell'incontro tra Juventus e Benfica, Thuram apre le marcature dopo l’occasionale di McKennie.

La Juve batte il Benfica con un super McKennie: playoff aritmetici, può sperare nella qualificazione direttaLa Juventus ha vinto contro il Benfica grazie a una prestazione di McKennie, che ha segnato e colpito un palo.

