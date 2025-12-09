Grande Fratello cinque finalisti cinque eliminati e due concorrenti in nomination
La semifinale riduce il gruppo a soli sei inquilini: tra voti ribaltati, flash imprevisti e scelte tattiche, emergono i nuovi finalisti. Ma uno fra tra i due concorrenti in nomination sarà eliminato all'inizio della finalissima. La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri 8 dicembre su Canale 5, ha regalato colpi di scena, televoti flash e scelte strategiche che hanno ridisegnato gli equilibri della Casa. Dagli undici concorrenti in gioco ad inizio puntata, oggi gli inquilini sono rimasti in sei - e due di loro si giocheranno la permanenza nella finale di lunedì 15 dicembre, quando il meno votato verrà immediatamente eliminato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Cinque concorrenti sono stati eliminati nella puntata del Grande Fratello: Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha hanno perso al televoto e sono stati costretti a lasciare la casa a un passo dalla finale Chi sono i concorrenti in finale:
