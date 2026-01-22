Popa ufficiale l’addio al Torino | il portiere romeno torna in patria!

Mihai Popa ha ufficialmente lasciato il Torino e tornerà in Romania per continuare la sua carriera. Il club granata ha comunicato la risoluzione del contratto con il portiere romeno, che si trasferirà alla sua nuova squadra nel suo paese d’origine. Questa decisione segna la fine di un’esperienza per Popa nel campionato italiano, aprendo un nuovo capitolo nel suo percorso professionale.

Rafia Lecce, addio imminente! Il centrocampista torna in patria: ecco con chi firmeràHamza Rafia sta per lasciare il Lecce e tornare in Tunisia. Leggi anche: Calciomercato Inter, addio a gennaio: giovane talento lascia Milano e torna in patria Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Calciomercato, Popa saluta Torino e va al Cluj: i dettagli; Calciomercato Torino, da Ricardo a Prati: il punto di giornata. Torino, annunciato il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessioneCessione in via di definizione per il Torino che in queste ore ha chiuso per l'addio di Mihai Popa, portiere rumeno classe 2000 che tornerà. tuttomercatoweb.com Torino, in via di definizione il ritorno di Popa al Cluj: i dettagli della cessioneCessione in via di definizione per il Torino che in queste ore sta chiudendo per l'addio di Mihai Popa, portiere rumeno classe 2000 che tornerà. tuttomercatoweb.com UFFICIALE: Mihai #Popa si trasferisce al @CFR_1907_Cluj a titolo definitivo. Al @TorinoFC_1906 un piccolo indennizzo (molto vicino ai €100k) e una % sulla futura rivendita. @tuttosport riporta che i granata avranno il 25% sulla futura rivendita. @T x.com #CalciomercatoTorino, le ultime #Obrador ufficiale, via #Popa. #Ricardo, si continua a trattare #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per le ultime - facebook.com facebook

