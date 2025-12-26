Calciomercato Inter addio a gennaio | giovane talento lascia Milano e torna in patria

Inter News 24 Calciomercato Inter, si chiude in anticipo un percorso iniziato con grandi aspettative nel settore giovanile nerazzurro: le ultime. Si è conclusa in modo improvviso l’esperienza all’Inter di Hugo Humanes, attaccante spagnolo classe 2007 che da gennaio sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell’ Atletico Madrid. Una decisione maturata dopo due anni e mezzo trascorsi nel vivaio nerazzurro, un percorso caratterizzato da aspettative elevate e da uno sviluppo che, però, non ha mai realmente trovato continuità. Arrivato nell’estate del 2023 dal Real Madrid, dove aveva segnato oltre cento gol complessivi nelle categorie giovanili, Humanes si era presentato a Milano come uno dei prospetti offensivi più interessanti della sua generazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

