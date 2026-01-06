Rafia Lecce addio imminente! Il centrocampista torna in patria | ecco con chi firmerà
Hamza Rafia sta per lasciare il Lecce e tornare in Tunisia. Il centrocampista si prepara a firmare con una squadra tunisina, segnando la conclusione della sua esperienza in Italia. I dettagli sulla firma e sulla nuova società sono ancora da ufficializzare, ma l’addio al club italiano è ormai imminente. Questa operazione rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Rafia, che si appresta a tornare nel suo paese d’origine.
Rafia Lecce, addio imminente! Il centrocampista torna in patria: ecco con quale squadra tunisina sta per firmare: i dettagli Il matrimonio tra il Lecce e Hamza Rafia è giunto ufficialmente ai titoli di coda. Il centrocampista offensivo tunisino di 26 anni ha svuotato l’armadietto e ha già lasciato l’Italia, chiudendo la sua parentesi nel calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
