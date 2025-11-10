Ponte sullo Stretto Salvini | Darà lavoro ai pugliesi se me lo fanno fare

«Il Ponte, se me lo faranno fare, darà lavoro a tantissimi ragazzi pugliesi». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, iniziando il suo intervento al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. Quando è salito sul palco Salvini, dal pubblico una persona ha urlato: «Il Ponte, il Ponte!». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Salvini: "Darà lavoro ai pugliesi, se me lo fanno fare"

