Ponte sullo Stretto Salvini | Darà lavoro ai pugliesi se me lo fanno fare

Feedpress.me | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il Ponte, se me lo faranno fare, darà lavoro a tantissimi ragazzi pugliesi». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, iniziando il suo intervento al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. Quando è salito sul palco Salvini, dal pubblico una persona ha urlato: «Il Ponte, il Ponte!». 🔗 Leggi su Feedpress.me

