Forum Terzo Settore Campania | Pronti a collaborare con l’assessore Morniroli per rafforzare la rete degli interventi sociali e sostenere la scuola pubblica

Il Forum Terzo Settore Campania si è congratulato con l’assessore Andrea Morniroli per il suo impegno nelle politiche sociali e nell’istruzione. L’organizzazione si dichiara pronta a collaborare per rafforzare la rete degli interventi sociali e sostenere la scuola pubblica, con l’obiettivo di promuovere un processo condiviso di sviluppo e inclusione nel territorio campano.

Andrea Morniroli assessore alle Politiche Sociali e all'Istruzione: le congratulazioni del Forum del Terzo Settore Campania. Il portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore della Campania, Gaudino, esprime a nome di tutto il Forum vive congratulazioni ad Andrea Morniroli per la sua nomina ad assessore alle Politiche Sociali e all'Istruzione della Regione Campania. « Con Andrea Morniroli – dichiara Gaudino – il mondo del sociale entra in Giunta regionale con un rappresentante competente e profondamente radicato nei valori della giustizia sociale, della partecipazione e della coesione. Ci auguriamo che la sua esperienza nella promozione di comunità educanti e inclusione sia un valore aggiunto per l'intero territorio campano».

