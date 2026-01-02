Superato il target di spesa del Fesr Schifani | Risultato che conferma la credibilità della Sicilia

Il governo regionale siciliano ha annunciato di aver superato il target di spesa previsto per il 2025 dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Questo risultato, raggiunto con attenzione alla gestione e alla trasparenza, rafforza la credibilità della regione nel percorso di sviluppo e investimenti europei. Un passo importante per la Sicilia, che continua a impegnarsi per migliorare le proprie infrastrutture e servizi con risorse comunitarie.

Regione, 373 milioni di spesa FESR e stop al rischio disimpegno - La Regione ha superato il target di spesa 2025 del Fesr, evitando il rischio di disimpegno automatico delle risorse europee. msn.com

Fondi Ue, Sicilia supera il target di spesa 2025 del Fesr - Il governo Schifani supera il target di spesa 2025 per il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr): la Commissione europea ha certificato l'utilizzo di 373,5 milioni di euro a fronte dei 338,6 milio ... ansa.it

