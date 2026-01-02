Fondi Ue la Sicilia supera il target di spesa del Fondo europeo di sviluppo regionale

La Sicilia ha raggiunto e superato il target di spesa previsto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 2025, con un utilizzo certificato di 373,5 milioni di euro rispetto ai 338,6 milioni richiesti. Il risultato, ufficialmente riconosciuto dalla Commissione europea, evidenzia un avanzamento nella gestione dei fondi europei, contribuendo a sostenere lo sviluppo regionale e a garantire la piena allocazione delle risorse disponibili.

