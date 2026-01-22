Plastica e ottone nuova fabbrica in paese | allarme per l’impatto ambientale

È stata annunciata l’apertura di una nuova fabbrica a Roè Volciano, dedicata alla produzione di raccordi in ottone e materiali plastici. L’insediamento si trova nell’area dei magazzini dell’ex ferriera Leali. La notizia ha suscitato preoccupazioni riguardo all’impatto ambientale potenziale di questa nuova attività industriale. Le autorità locali monitorano attentamente la situazione per valutare gli eventuali effetti sull’ecosistema e sulla comunità.

