a ottone in distribuzione gratuita il calendario del paese

Il Comune di Ottone distribuisce gratuitamente il Calendario 2026, un omaggio ai suoi cittadini. Ricco di 12 splendide fotografie dei paesaggi più suggestivi del territorio e delle frazioni, il calendario rappresenta un modo per valorizzare e condividere la bellezza del territorio locale. Un gesto che unisce comunità e natura in un unico, affascinante progetto.

Il Comune di Ottone regala ai suoi cittadini un "Calendario 2026" unico: 12 bellissime fotografie dei paesaggi più suggestivi del territorio e delle sue frazioni. Un dono per augurare Buon Natale e accompagnare la comunità nell'anno nuovo, celebrando la bellezza di un luogo dove storia e natura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

