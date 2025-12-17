A Ottone in distribuzione gratuita il calendario del paese

Il Comune di Ottone distribuisce gratuitamente il Calendario 2026, un omaggio ai suoi cittadini. Ricco di 12 splendide fotografie dei paesaggi più suggestivi del territorio e delle frazioni, il calendario rappresenta un modo per valorizzare e condividere la bellezza del territorio locale. Un gesto che unisce comunità e natura in un unico, affascinante progetto.

© Ilpiacenza.it - A Ottone in distribuzione gratuita il calendario del paese

