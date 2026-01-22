Planet Funk dalla doppia tragedia alla rinascita con Blooom | Un sogno ci ha spinti a tornare L’intervista

I Planet Funk, band italiana riconosciuta a livello internazionale, tornano con il nuovo album

Si intitola Blooom il disco con cui i Planet Funk, orgoglio musicale italiano nel mondo, sono tornati. Un’attesa lunga: l’album precedente, The Great Shake, risale addirittura al 2011, una tempistica smodata rispetto il mercato discografico odierno. Un’attesa che poteva anche essere più lunga considerata la doppia tragedia che ha colpito i Planet Funk: la morte di due colonne del progetto (il bassista Sergio Della Monica nel 2018 e il chitarrista Domenico “Gigi” Canu nel 2025). Il rischio reale, fisiologico, era che la band si sciogliesse. Invece è arrivato Blooom, un disco che rispetta la matrice poptech dei Planet Funk ma anche l’esigenza, evidentemente bruciante, di sviluppare anche la parte cantautorale, l’esigenza di lanciare messaggi, di creare atmosfere musicali che possano far ballare ma anche riflettere.🔗 Leggi su Open.online

Planet Funk rifioriti. Serata ’Blooom’ al Tenax in una veste rinnovataI Planet Funk tornano con un nuovo album, il primo dopo quindici anni, e presentano la serata 'Blooom' al Tenax.

Planet Funk, dalla doppia tragedia alla rinascita con Blooom: «Un sogno ci ha spinti a tornare». L’intervistaLa band, una delle più autentiche bandiere della musica italiana nel mondo, dopo la morte di Sergio Della Monica (2018) e Domenico Gigi Canu (2025) ha rischiato di sciogliersi ... open.online

Radio 2 i Planet Funk aprono il live di via AsiagoIl 2026 live di Radio 2 si è aperto con i Planet Funk in concerto dalla Sala B di via Asiago, in una serata speciale presentata da Martina Martorano. Un’ora di musica intensa ... ilmessaggero.it

Altro nuovo pezzo per i Planet Funk dopo "Feel everything" "Family reunion" è ascoltabile anche in rotazione streaming sul nostro canale MusicNew News Channel mediante l'icona qui in alto “usa l’app” oppure ai link : https://mnnchannel.listen2myradio.com - facebook.com facebook

Planet Funk: “Un sogno Collaborare con Billie Eilish” rockol.it/news-756498/pl… x.com