Blooom è il nuovo album di inediti dei Planet Funk, tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana. Uscirà venerdì 16 gennaio Blooom, il nuovo album di inediti dei Planet Funk, tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. L’album (già disponibile per il presave e preadd ) arriva al termine di un anno intenso, creativo e ricco di musica che ha visto Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) impegnati tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero, un percorso che oggi si trasforma in nuova energia, in una visione ancora più aperta e rivolta al futuro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - I Planet Funk annunciano l’album Blooom, da ora in pre-order

