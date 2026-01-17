Planet Funk rifioriti. Serata ’Blooom’ al Tenax in una veste rinnovata.

I Planet Funk tornano con un nuovo album, il primo dopo quindici anni, e presentano la serata 'Blooom' al Tenax. Un evento che segna il loro rinnovato ritorno sulla scena musicale, portando con sé una carica fresca e un sound rinnovato, mantenendo intatta la loro cifra stilistica. Un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove sonorità di una band che ha segnato un’epoca.

Un disco nuovo, una carica che non sentivamo da tanto. Sono tornati ieri con un album i Planet Funk, a quindici anni dall’ultimo lavoro in studio. E lo hanno fatto in una veste rinnovata, dopo la scomparsa di due dei suoi membri: il primo, Sergio Della Monica, nel 2018, e nel 2025 Domenico “GG“ Canu. Per questo oggi nasce “Blooom“, che vede presenti e sempre più integrati anche Dan Black e Alex Uhlmann, ma senza scordarsi chi ne ha fatto parte. E poi c’è un regalo per Firenze, perché è qui che stasera alle 23 presentano, per la prima volta live, questo nuovo disco. E non possono che farlo al Tenax. 🔗 Leggi su Lanazione.it

