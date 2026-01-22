Nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” si è verificata un’altra eliminazione, con l’addio al programma del ballerino Pierpaolo Monzillo, 18 anni. Veronica Peparini, sua insegnante, ha annunciato il risultato con emozione, criticando inoltre Emanuel Lo per alcuni atteggiamenti percepiti come sminuenti. La puntata ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico, evidenziando le dinamiche interne alla scuola.

Dentro la scuola di " Amici di Maria De Filippi" un'altra eliminazione. Stavolta ad uscire dalla classe di danza è il ballerino 18enne Pierpaolo Monzillo. La sua performance di domenica scorsa è stata al centro del dibattito tra i professori in merito ai suoi progressi nella danza. Si è creata una vera e propria spaccatura. Dopo la puntata la convocazione in studio da parte dell'insegnante Peparini con il ballerino al centro dello studio del pomeridiano. "Lo so che tu in questo momento ci soffri per questa cosa, dispiace pure a me. – ha esordito la Peparini.- Guarda io sono emotiva, quindi mi viene pure un po' la lacrimuccia.

© Ilfattoquotidiano.it - Pierpaolo eliminato da “Amici di Maria De Filippi”. Veronica Peparini commossa lo annuncia al suo ballerino e critica Emanuel Lo: “Ti ha sminuito”

