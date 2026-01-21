In vista del Serale di Amici 25, le dinamiche tra i professori si intensificano. Veronica Peparini annuncia l’eliminazione di Pierpaolo, un ballerino considerato competente, suscitando discussioni tra i membri dello staff. La decisione, presa con fermezza, evidenzia le delicate scelte che accompagnano questa fase del programma, contribuendo a creare un clima di tensione e attesa tra i partecipanti e il pubblico.

Il Serale si avvicina e ad Amici sale la tensione, anche tra i professori. Veronica Peparini si dice costretta ad una decisione che non ammette ripensamenti: eliminare il ballerino Pierpaolo nonostante lo consideri valido e idoneo. E lo fa accusando Emanuel Lo. Tu non puoi andare al Serale. La responsabilità è la loro sono le parole che la maestra rivolge al suo allievo, alla presenza degli altri due professori di danza. Ma se accetta il pensiero di Alessandra Celentano, coerente fin dall’inizio del programma (non ha mai considerato Pierpaolo realmente pronto), punta il dito contro Emanuel Lo, che tra l’altro all’inizio di Amici 25 aveva espresso il desiderio di lavorare con l’allievo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 25, Veronica Peparini elimina Pierpaolo e accusa Emanuel Lo

Amici 25, Veronica Peparini elimina Giorgja: sfogo e ritorno sui socialIl 13 gennaio 2026, ad Amici 25, si è concluso il percorso di Giorgja Foglini, eliminata dal giudizio di Veronica Peparini.

Amici, Pierpaolo lascia la scuola. Veronica Peparini in lacrimePierpaolo lascia la scuola di Amici dopo alcuni mesi nel programma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Amici 25, Peparini (spietata) scarica anche Giorgia: la ribellione dell’allieva eliminata; Amici 25, Paola eliminata da Veronica Peparini: il suo percorso finisce qui; Amici 25, Paola lascia la scuola: la decisione di Veronica Peparini (VIDEO); Anche Paola ha dovuto lasciare la scuola di Amici 25: la decisione di Veronica Peparini (video).

Amici 25: Veronica Peparini (in lacrime!) ha eliminato Pierapaolo. Ecco il perché dietro la sua scelta (video)Veronica Peparini, visibilmente emozionata e con gli occhi carichi di lacrime, si è in qualche modo trovata costretta a rinunciare a Pierpaolo e a mandarlo a casa perché preoccupata da come i suoi due ... cosmopolitan.com

Pierpaolo eliminato da Amici 25, Peparini in lacrime: Non posso portarti al Serale/ Poi attacca Emanuel LoPierpaolo eliminato da Amici 25, Veronica Peparini in lacrime: Non posso portarti al Serale e poi attacca Emanuel Lo: Colpa tua! ... ilsussidiario.net

#amici: #veronicapeparini elimina Pierpaolo. Nella puntata odierna di Amici l’insegnante Veronica Peparini ha convocato il suo allievo Pierpaolo in presenza dei suoi colleghi #alessandracelentano e #emanuello. La Peparini ha comunicato al ragazzo la sua - facebook.com facebook