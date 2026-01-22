Piano per gli studenti palestinesi in Italia Valditara | Ospitiamo 460 alunni 1,5 milioni stanziati

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un piano dedicato agli studenti palestinesi in Italia. Attualmente ospitati in Italia sono circa 460, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro destinato a sostenere le loro esigenze. Il piano mira a garantire supporto e inclusione per gli studenti provenienti da Gaza, rafforzando l'impegno del sistema scolastico italiano nei confronti di questa comunità.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato oggi al Ministero il Piano di iniziative per le studentesse e gli studenti provenienti da Gaza. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’operazione avviata dal governo italiano a ottobre per supportare la ricostruzione della Striscia di Gaza. L’iniziativa si concentra su quattro pilastri fondamentali: integrazione, inclusione, diritto allo studio e continuità didattica per i giovani palestinesi che hanno dovuto interrompere il proprio percorso formativo a causa della guerra. Il governo italiano ha avviato a ottobre una iniziativa più ampia per supportare la ricostruzione di Gaza.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Censite gli studenti palestinesi": è polemica sulla circolare di Valditara. La risposta del ministero: "Già fatto con gli ucraini"Dopo la circolare del ministero dell'Istruzione che chiedeva alle scuole di censire gli studenti palestinesi, si sono sollevate critiche e polemiche.

"Censimento alunni palestinesi a scuola", la circolare su schedatura dei bambini voluta Valditara, opposizioni: "Discriminatorio e illegittimo"Il Ministero dell'Istruzione ha emesso una circolare che prevede la schedatura degli studenti palestinesi nelle scuole italiane, con scadenza al 14 gennaio.

