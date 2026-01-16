Censimento alunni palestinesi a scuola la circolare su schedatura dei bambini voluta Valditara opposizioni | Discriminatorio e illegittimo

Il Ministero dell'Istruzione ha emesso una circolare che prevede la schedatura degli studenti palestinesi nelle scuole italiane, con scadenza al 14 gennaio. La decisione ha suscitato reazioni di opposizione, che definiscono la misura discriminatoria e illegittima. La discussione riguarda l'equilibrio tra sicurezza, diritto all'istruzione e rispetto delle normative sulla privacy e i diritti degli studenti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha spedito una circolare in tutti gli Uffici scolastici regionali, nel quale viene chiesto a ogni istituto di "rilevare, censire e segnalare la presenza di alunni palestinesi" entro il 14 gennaio 2026. Nonostante per il ministro Giuseppe Valditara sia un "semplice modo per conteggiare gli studenti palestinesi", esattamente com'è stato fatto "con quelli ucraini", in modo da strutturare "percorsi di integrazione", le opposizioni sono insorte: "Una vera e propria schedatura, discriminatoria e illegale". È polemica sulla circolare inviata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito alle scuole italiane con cui viene chiesto di segnalare la "presenza di alunnistudenti palestinesi" entro il 14 gennaio 2026. Censimento alunni palestinesi. Il MIM richiede una discutibile e immotivata rilevazione degli iscritti per l'a.s. 2025/2026; Ministero Istruzione avvia rilevazione studenti palestinesi: rilevazione anonima per il sostegno didattico. Sindacati all'attacco: Schedatura discriminatoria senza base normativa; L'accoglienza degli studenti palestinesi diventa un caso, Mim: stesso format applicato con gli alunni ucraini; Rilevazione studenti palestinesi nelle scuole italiane, è polemica. Mim: È anonimo, Flc Cgil: Schedatura. Censite gli alunni palestinesi nelle scuole, scoppia la polemica: "Schedatura". Il Mim: "Censimento" - Basta una circolare del ministero dell'Istruzione per trasformare un atto amministrativo in un caso politico nazionale.

Censimento alunni palestinesi. Il MIM richiede una discutibile e immotivata rilevazione degli iscritti per l’a.s. 2025/2026 - La Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIM con una nota rivolta agli USR ha avviato una rilevazione degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie per ... flcgil.it

L'accoglienza degli studenti palestinesi diventa un caso, Mim: stesso format applicato con gli alunni ucraini - Cgil che ha chiesto spigazioni sulla rilevazione promossa da Viale Trastevere: “Inappropriato strumentalizzare a scopo di propaganda” ... ilsole24ore.com

+++ATTENZIONE URGENTE+++ In Italia schedatura di alunni palestinesi Ministero dell'Istruzione e della discriminazione. Il Ministero dell'Istruzione e l'USR Lazio propongono una schedatura su base etnica e nazionale all’interno della scuola pubblica statale - facebook.com facebook

