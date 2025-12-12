Nuovo comizio di Albanese nelle scuole | studenti occupate E Valditara manda gli ispettori

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo comizio di Albanese nelle scuole ha scatenato proteste studentesche e occupazioni, mentre il ministro Valditara ha inviato ispettori. L'evento si inserisce in un clima di tensione politica, con discorsi che hanno suscitato reazioni contrastanti e accuse di parte, evidenziando il clima di confronto acceso tra le parti.

Ancora un comizio a senso unico dall’acre sapore pro Pal. Ancora attacchi urlati al governo Meloni accusato di complicità con il genocidio di Gaza. Protagonista, neanche a dirlo, Francesca Albanese, l’ultima eroina – anche se un po’ in disgrazia – delle sinistra anti-israeliane e filo Hamas. Dopo i casi di Pisa e Massa dei giorni scorsi, questa volta il caso scoppia a Pontedera, dove in un liceo la relatrice dell’Onu per i territori occupati ha tenuto un monologo davanti agli studenti senza alcun contraddittorio. Un spot terminato con l’invito a occupare davanti ad alcuni docenti che annuivano. Secoloditalia.it

nuovo comizio albanese scuoleAlbanese e le conferenze nelle scuole toscane, il ministro Valditara manda gli ispettori negli istituti: “Possibili ipotesi di reato” - Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, aveva incontrato gli studenti in istituti a Pisa e Pontedera attraverso riunioni online. lanazione.it

nuovo comizio albanese scuole"Ipotesi di reato". Faro di Valditara sul tour di Albanese nelle scuole - Il webinar si inserisce in un filone di incontri virtuali con le scuole che prende spunto dal libro della relatrice speciale dell'Onu per la Palestina ... msn.com

