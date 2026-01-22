Il Comune di Milano si appresta a lanciare a febbraio la seconda fase del Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare 3.500 nuovi appartamenti. Dopo un avvio modesto con i primi 33 alloggi di via Demostene, gli operatori hanno richiesto alcuni correttivi ai prossimi bandi. La programmazione intende rispondere alle esigenze di edilizia residenziale della città, garantendo trasparenza e sostenibilità.

Il Comune di Milano lancerà a febbraio la seconda fase del Piano Casa, con 3.500 appartamenti da costruire, dopo un timido inizio con i primi 33 alloggi di via Demostene (per il quale c’è stata una sola manifestazione di interesse considerata valida e il cui bando si chiuderà tra pochi giorni). C’è ora la possibilità di usufruire di 100 milioni di fondi europei Fesr che la Regione Lombardia non ha ancora utilizzato, come adesso permette l’Unione europea. Si aggiungono ai 30 già messi a disposizione da Palazzo Lombardia. Da febbraio si apriranno quindi altri cinque avvisi di gara per aree più grandi: i primi 3 a febbraio, relativi alle aree di via Bovisasca, via San Romanello e via Sant’Elia; poi a marzo si proseguirà con via Zama-Via Salomone e con il quartiere Porto di mare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Piano Casa di Milano, il Comune prepara i prossimi 5 bandi, ma gli operatori chiedono correttivi

Leggi anche: Milano, Green Stone e 4500 famiglie acquirenti chiedono al comune il dissequestro di Scalo House, il piano sarà vagliato da Palazzo Marino e dall’autorità giudiziaria

Proposte per migliorare il piano spiagge in vista dei bandi, altri 15 giorni per scrivere al ComuneIl Comune ha concesso un’ulteriore proroga di 15 giorni per la presentazione di contributi relativi al Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (Pudm).

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Idee per realizzare davvero un piano casa (di Meloni o di Milano); Case popolari, 250mila in attesa. A Milano e dintorni 60mila in lista; Piano Casa a Milano, l'assessore Conte: È la Fase 2: cinque bandi per 3.500 alloggi. Le elezioni Comunali? Di sicuro farò la mia parte; Piano Casa 2026: nuove misure per ampliare l'accesso alla proprietà.

Piano Casa di Milano, il Comune prepara i prossimi 5 bandi, ma gli operatori chiedono correttiviPer i privati deve essere prevista una quota tra il 20 e il 30% da mettere in vendita convenzionata, che si affianchi agli alloggi da mettere in affitto esclusivo a 80 euro a metro quadrato ... ilsole24ore.com

Il Piano Casa del Comune di Milano entra nella sua seconda fase: La nostra risposta all'emergenza delle emergenzeWorkshop a Palazzo Reale promosso dall'assessore Emmanuel Conte, regista dell'ambizioso progetto. I correttivi apportati al piano ed il ... affaritaliani.it

«SERVE UN PIANO CASA NAZIONALE» Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in merito al tema della casa accessibile all'evento "Milano per l'abitare" #Milano #22gennaio2026 x.com

«SERVE UN PIANO CASA NAZIONALE» Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in merito al tema della casa accessibile all'evento "Milano per l'abitare" - facebook.com facebook