Milano Green Stone e 4500 famiglie acquirenti chiedono al comune il dissequestro di Scalo House il piano sarà vagliato da Palazzo Marino e dall’autorità giudiziaria

La società costruttrice Green Stone e le 4500 famiglie acquirenti hanno presentato un’istanza per sbloccare il cantiere di Scalo House fermo da un anno per l’inchiesta sull’urbanistica. Il piano sarà vagliato da Palazzo Marino e dall’autorità giudiziaria Dopo un anno di stop e mesi di protest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, Green Stone e 4500 famiglie acquirenti chiedono al comune il dissequestro di Scalo House, il piano sarà vagliato da Palazzo Marino e dall’autorità giudiziaria

