Ddl Bilancio | bene la prudenza sui conti ma manca una visione di sviluppo sostenibile

L’ASviS ha presentato in audizione al Senato le sue valutazioni sul disegno di legge: “Non c’è una direzione chiara e coerente delle scelte proposte e ci sono evidenti contraddizioni con gli impegni internazionali”. “ C’è un errore di fondo nel Piano strutturale di bilancio approvato l’anno scorso (da cui discendono le Leggi di Bilancio): come l’ASviS aveva notato e come ribadito dalla Commissione e dal Consiglio europeo, mancano non solo i contenuti del periodo post-Pnrr, ma anche la visione ”, ha affermato Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, in occasione dell’ audizione al Senato, il 3 novembre, sul Disegno di legge di Bilancio (Ddl Bilancio) per l’anno 2026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

