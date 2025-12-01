Lodi minacce alla ex nonostante il braccialetto elettronico | scatta l’arresto e finisce in carcere

Lodi, 1 dicembre 2025 – La Squadra Mobile della Questura di Lodi ha arrestato un uomo di 50 anni, italiano, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria. L’uomo era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti dell’ ex compagna, oltre a essere stato in passato condannato per maltrattamenti ai danni della stessa donna. Nonostante la relazione fosse finita da anni e la condanna già scontata, il cinquantenne aveva ripreso a perseguitare la ex, contattandola insistentemente e in più occasioni, minacciandola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, minacce alla ex nonostante il braccialetto elettronico: scatta l’arresto e finisce in carcere

