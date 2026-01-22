Perego FI | Board per Gaza? Ci sia sintonia Con Putin sarebbe ambiguo

Il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, sottolinea l'importanza di una posizione condivisa nel Consiglio di Sicurezza sull'assistenza a Gaza, evidenziando come una sintonia tra i membri sia fondamentale. Tuttavia, esprime riserve riguardo a rapporti con la Russia, specificando che una collaborazione con Putin potrebbe risultare ambigua. L’Italia continua a mantenere un ruolo attivo e responsabile nelle questioni internazionali.

Il sottosegretario alla Difesa. esponente di Forza Italia: "Sul Board of Peace fondamentale valutare con attenzione la cornice giuridica, politica e strategica. Seguire gli europei? Semmai agire per un bene comune che riguarda pace e dialogo" Prendere la Groenlandia "è una piccola richiesta" alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenze Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago premette che “l’Italia è sempre stata fortemente tra i protagonisti nel fornire aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, consegnando con le nostre forze armate circa 2.400 tonnellate di aiuti di emergenza e operando con determinazione per favorire la pace e alleviare le sofferenze della popolazione civile sin dalle prime fasi con l’equipe medica presente su Vulcano inviata nella regione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I rapporti con Trump, il gradimento palestinese. L'ambasciatore Stefanini: “Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza"L’ambasciatore Stefano Stefanini commenta la partecipazione di Giorgia Meloni nel Consiglio di pace per Gaza, sottolineando come, alla luce degli sviluppi recenti e dei rapporti con Trump, la sua presenza sembri naturale.

Gaza, Abu Mazen: “Italia sia parte del Peace Board”Abu Mazen ha espresso il suo sostegno affinché l’Italia partecipi attivamente al Peace Board e alle operazioni internazionali di stabilizzazione nella Striscia di Gaza, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per la pace e la sicurezza nella regione.

