Gaza Abu Mazen | Italia sia parte del Peace Board

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abu Mazen ha espresso il suo sostegno affinché l’Italia partecipi attivamente al Peace Board e alle operazioni internazionali di stabilizzazione nella Striscia di Gaza, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per la pace e la sicurezza nella regione.

 “Sosteniamo la partecipazione dell’Italia al Peace Board e alle forze internazionali di stabilizzazione nella Striscia di Gaza. L’Italia ha già contribuito addestrando la polizia palestinese, dispiegando osservatori europei al valico di Rafah, ospitando palestinesi feriti e consentendo agli studenti palestinesi di studiare presso le università italiane”. Lo dice a ‘la Repubblica’ presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, in questi giorni in Italia. In merito ai confini all’interno della Striscia di Gaza, Abu Mazen afferma: “Respingiamo categoricamente qualsiasi tentativo di imporre nuovi confini all’interno della Striscia di Gaza, di dividerla o di trattarla come un’entità separata. Lapresse.it

gaza abu mazen italiaGaza, Abu Mazen: “Italia sia parte del Peace Board” - "Sosteniamo la partecipazione dell’Italia al Peace Board e alle forze internazionali di stabilizzazione nella Striscia di Gaza. lapresse.it

gaza abu mazen italiaGaza, 16 morti per il freddo, 3 erano bambini. Abu Mazen ad Atreju: "Roma riconosca la Palestina" - Martedì a Doha conferenza sulla forza di stabilizzazione per Gaza, Axios: "Italia e Germania nel Consiglio di pace". msn.com

gaza abu mazen italia sia parte del peace board

© Lapresse.it - Gaza, Abu Mazen: “Italia sia parte del Peace Board”

Abu Mazen ad Atreju: Grazie all'Italia per il sostegno, Buon Natale

Video Abu Mazen ad Atreju: Grazie all'Italia per il sostegno, Buon Natale