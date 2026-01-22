Perché non ci sarà lo sci alpino oggi | tutto fermo a Kitzbuehel prove tecniche per le donne

Oggi a Kitzbuehel, in Austria, non si svolgeranno prove né gare di sci alpino, inclusa la discesa libera maschile prevista per sabato. La cancellazione della terza prova cronometrata della Coppa del Mondo 2025-2026 è stata comunicata, interrompendo temporaneamente le attività sulla pista. Restano quindi in programma solo le prove tecniche per le donne, mentre l’attività maschile è sospesa.

Non ci saranno prove, né gare, della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino quest’oggi: a Kitzbuehel, in Austria, infatti, è stata cancellata la terza prova cronometrata della discesa libera maschile, che si disputerà sabato. Dopo la buona riuscita delle prime due prove cronometrate dei giorni scorsi è stato concesso un turno di riposo agli atleti, con i velocisti che saranno impegnati anche domani nel superG che aprirà il trittico di gare, che culminerà domenica, quando saranno invece protagonisti gli slalomisti. Per quanto concerne il settore femminile, invece, sono protagoniste esclusivamente le prove tecniche: a Spindleruv Mlyn, in Cechia, dove andranno in scena nel fine settimana uno slalom gigante, previsto sabato 24, ed uno slalom speciale, in programma domenica 25. 🔗 Leggi su Oasport.it

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

