Oggi, mercoledì 14 gennaio, la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Wengen è stata cancellata. L’evento, previsto nel programma della Coppa del Mondo di sci alpino, non si svolgerà come inizialmente annunciato. La decisione è stata presa in via precauzionale, senza ulteriori dettagli al momento.

Oggi mercoledì 14 gennaio si sarebbe dovuta svolgere la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Alle ore 12.30 non ci sarà però attività sulla mitica pista del Lauberhorn, uno degli scenari più iconici e famosi del Circo Bianco: gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare il test, consentendo agli atleti di osservare un giorno di relativo riposo (avranno spazio per l’allenamento). Il motivo di questa scelta è presto detto: la prima prova, andata in scena martedì, si è conclusa in maniera soddisfacente e così si è ritenuto che non fosse necessario imbastire un nuovo test a distanza di ventiquattro ore su un tracciato decisamente lungo e impegnativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché oggi non ci sarà lo sci alpino: arriva il taglio del programma a Wengen

Leggi anche: Perché non ci sarà lo sci alpino oggi? Addio alla tradizione della prova a Bormio

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sci alpino perché la discesa di Zauchensee sarà tagliata? Il regolamento parla chiaro | vietata la pista intera.

Bellissimo oggi l'altopiano Laceno Ho scelto di andarci oggi perché ieri c'erano migliaia di persone. Oggi era un paradiso - facebook.com facebook