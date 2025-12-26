Perché non ci sarà lo sci alpino oggi? Addio alla tradizione della prova a Bormio

Gli appassionati di sci alpino erano abituati da ormai molto tempo a una piacevole tradizione di Santo Stefano: la prova cronometrata della discesa libera maschile di Bormio. Dopo le abbuffate della vigilia e di Natale, era bello risvegliarsi in una nuova giornata di festa con la possibilità di gustarsi il primo assaggio della mitica pista Stelvio, seguendo i primi riscontri dalla Valtellina e iniziando a farsi un’idea su quali sarebbero stati i valori in campo in vista della gara del giorno successivo. Quest’anno, però, la tradizione si spezzerà: oggi, venerdì 26 dicembre, non andrà in scena la prova di Bormio. 🔗 Leggi su Oasport.it

