Rosberg spiega perché Lewis Hamilton ora non può ritirarsi dalla F1 | È peggio di quello che sembra

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari è stata la peggiore della sua carriera in Formula 1: zero podi, difficoltà in qualifica e un confronto impietoso con Charles Leclerc. I rumors sul ritiro dalla F1 si moltiplicano, ma l'ex amico e rivale Nico Rosberg avverte: fermarsi ora sarebbe un errore che rischia di compromettere la sua eredità sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

