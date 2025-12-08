Rosberg spiega perché Lewis Hamilton ora non può ritirarsi dalla F1 | È peggio di quello che sembra

La prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari è stata la peggiore della sua carriera in Formula 1: zero podi, difficoltà in qualifica e un confronto impietoso con Charles Leclerc. I rumors sul ritiro dalla F1 si moltiplicano, ma l'ex amico e rivale Nico Rosberg avverte: fermarsi ora sarebbe un errore che rischia di compromettere la sua eredità sportiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

NICO ROSBERG: “HAMILTON? STAGIONE TERRIBILE, UN PICCOLO GRAFFIO ALLA SUA GRANDE CARRIERA” “In tutta la sua carriera non abbiamo mai visto niente del genere e ora, con la Ferrari, compie errori qua e là. Semplicemente non si sente a suo - facebook.com Vai su Facebook

Rosberg spiega perché Lewis Hamilton ora non può ritirarsi dalla F1: “È peggio di quello che sembra” - La prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari è stata la peggiore della sua carriera in Formula 1: zero podi, difficoltà in qualifica e un confronto ... Riporta fanpage.it