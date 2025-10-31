F1 Lewis Hamilton senza podi in Ferrari | il Re Nero rischia di entrare in un club poco invidiabile…

Lewis Hamilton, oggettivamente, si aspettava una prima annata in Ferrari di ben altro tenore. Degna della sua leggenda, quantomeno. Il sogno dell'ottavo titolo iridato è ancora ben nitido nella mente del "Re Nero" ma, realisticamente, anche lui non poteva sperare, pronti via, in un traguardo simile. Ad ogni modo, qualche vittoria e podi assortiti, potevano essere un esordio importante e accettabile per il pilota inglese. Al momento, ovvero quando siamo pronti per vivere il ventunesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, l'ex pilota di Mercedes e McLaren è ancora desolatamente fermo a quota zero.

