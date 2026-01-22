Perché la Groenlandia è molto più piccola di quello che pensiamo? La colpa è di un eretico fiammingo

La percezione delle dimensioni della Groenlandia spesso non corrisponde alla realtà, a causa di rappresentazioni cartografiche imprecise. Questo errore è stato influenzato da proiezioni che distorcono le proporzioni, contribuendo a fraintendimenti sulle dimensioni dell’isola. In particolare, la rappresentazione della Groenlandia come un territorio molto più grande di quanto sia in realtà ha radici anche in scelte cartografiche storiche e culturali.

Se guardate un planisfero — cioè una cartina piana del mondo — vi può venire il dubbio che ci sia qualcosa di strano. Basta ragionare sulle distanze, confrontandole ad esempio con le animazioni delle rotte sullo schermo dietro al sedile di un aereo. Uno dei casi più eclatanti, che in questo periodo non è più una curiosità geografica, è quello della Groenlandia. Il territorio artico concupito da Donald Trump è probabilmente la «vittima» più evidente delle distorsioni cartografiche. Sulla maggior parte delle mappe che vediamo a scuola o appese ai muri, sembra grande quanto l'intera Africa, ma la realtà è ben diversa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La Groenlandia è molto più importante di quello che pensate, con Leonardo ParigiLa Groenlandia riveste un ruolo più rilevante di quanto si possa immaginare, come spiega Leonardo Parigi.

