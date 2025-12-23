Se Birkenstock ha chiuso il 2025 con 2 miliardi forse è più amata di quello che pensiamo
Si è chiuso a quota 2,1 miliardi di euro il fatturato di Birkenstock. Il dato dell’ azienda fa riferimento ad una crescita del 16% in cambi correnti, +18% a cambi costanti), il fiscal year di Birkenstock. Il marchio tedesco di calzature ha così lievemente superato le attese precedentemente tratteggiate. Per il periodo terminato il 30 settembre, infatti, l’attesa era di 2,09 miliardi di euro. L’azienda ha già dato previsioni per il 2026 appena avviato: ci si aspetta un intervallo compreso tra 2,3 e 2,35 miliardi di euro. Birkenstock raggiunge il guadagno record di 2 miliardi nel 2025. Per la società quella del 2025 è stata una performance “da record”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
