Herbert Ballerina assente ad Affari Tuoi al suo posto un cartonato De Martino | Non riusciamo a trovarlo

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 gennaio, Herbert Ballerina è stato assente e sostituito da un cartonato con la sua voce registrata. De Martino ha spiegato che non è stato possibile rintracciarlo, lasciando spazio a questa soluzione temporanea. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i telespettatori, mentre il programma ha continuato senza ulteriori variazioni.

«Mio caro Giorgio, che poco sopporti me e il mio compagno». Così Stefano De Martino si è rivolto ancora una volta al suo ormai celebre “hater” durante la puntata del 18 gennaio di Affari Tuoi. Herbert Ballerina, cogliendo l’occasione, ha perfino inventato i “car - facebook.com facebook

Il tizio che ogni sera scrive commenti contro Stefano De Martino e Herbert Ballerina non si chiama Giorgio. Ma il suo vero nome inizia sempre per G. #AffariTuoi x.com

