Pensioni donne | 26,5% meno di uomini

Le pensioni delle donne si attestano mediamente a 1.056 euro nel 2025, con un importo inferiore del 26,5% rispetto a quello degli uomini. Questa differenza evidenzia una persistente disparità di genere nel sistema pensionistico italiano, influenzata da vari fattori come la partecipazione al mercato del lavoro e le carriere interrotte. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per promuovere un sistema più equo e sostenibile.

20.00 Nel 2025 l'importo medio delle nuove pensioni liquidate alle donne è stato di 1.056 euro, inferiore del 26,51% a quelle liquidate agli uomini:1.437 euro Guardando solo alle gestioni previdenziali (esclusi assegni sociali) per le donne l'importo medio è stato di 1.139 euro al mese a fronte dei 1.545 euro delle nuove pensioni per gli uomini,con una differenza del 26,28%. Il dato risente della durata delle carriere e degli stipendi (più lunghe e maggiori per gli uomini) ma anche del più basso tasso di occupazione delle donne.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Inps: «Pensioni delle donne del 26 per cento inferiori a quelle degli uomini»Secondo i dati Inps, nel 2025 le nuove pensioni delle donne saranno in media del 26 per cento inferiori rispetto a quelle degli uomini.

