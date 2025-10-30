Pensioni resta la disparità L’assegno degli uomini più alto di quello delle donne

Una città sempre più anziana, con sempre più pensionati e con la cassa integrazione in forte crescita (53%). Vista da Ravenna, e analizzata attraverso il Rendiconto sociale provinciale 2024 della sede Inps di Ravenna, la situazione demografica della città è piuttosto desolante se si pensa che nel 1960 i giovani under 15 erano il triplo degli ultra65enni e oggi la situazione è esattamente opposta: gli over 65 sono più del doppio degli under 15. Con evidenti problemi per il mercato del lavoro in primis e, subito dopo, per la tenuta dei conti della previdenza. I dati emersi ieri durante la presentazione del Rapporto Inps di Ravenna presso la biblioteca Classense sono significativi e partono dal fatto che, come ha ribadito Graziano Casamenti, presidente del Comitato provinciale Inps di Ravenna, "l’inverno demografico a Ravenna è sempre più rigido". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

