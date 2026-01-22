Inps | Pensioni delle donne del 26 per cento inferiori a quelle degli uomini

Secondo i dati Inps, nel 2025 le nuove pensioni delle donne saranno in media del 26 per cento inferiori rispetto a quelle degli uomini. Questa differenza evidenzia ancora una volta le disparità di genere nel sistema pensionistico italiano, legate a fattori come carriere interrotte, salari più bassi e minori contribuzioni. La questione richiede un’analisi approfondita per individuare soluzioni che garantiscano maggiore equità.

Secondo i dati Inps nel 2025 le nuove pensioni liquidate alle donne continuano a risultare sensibilmente più basse rispetto a quelle degli uomini. L’importo medio degli assegni riconosciuti alle pensionate si è attestato a 1.056 euro mensili, un valore inferiore del 26,51 per cento rispetto ai 1.437 euro percepiti in media dagli uomini. Limitando l’analisi alle sole gestioni previdenziali, e quindi escludendo gli assegni sociali, la distanza resta ampia: 1.139 euro al mese per le donne contro 1.545 euro per gli uomini, con una differenza pari al 26,28 per cento. Il divario è legato a più fattori, tra cui carriere lavorative mediamente più brevi, retribuzioni più basse e un tasso di occupazione femminile inferiore, elementi che incidono anche sul maggior ricorso alle pensioni ai superstiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

