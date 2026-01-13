Il pegno mobiliare non possessorio, introdotto recentemente nel nostro ordinamento, rappresenta una novità importante nel contesto degli strumenti di garanzia per le imprese. In questo articolo, Andrea Centofanti analizza le caratteristiche e le implicazioni di questa forma di garanzia, evidenziando il suo ruolo e le potenzialità nell’ambito del credito aziendale. Un approfondimento utile per comprendere le opportunità offerte da questa innovazione giuridica.

Il pegno mobiliare non possessorio è un istituto giuridico presente da pochi anni nel nostro ordinamento e rappresenta una delle innovazioni più significative nell’ambito degli strumenti di accesso al credito per le imprese. Il legislatore lo ha introdotto per superare i limiti di altri istituti codicistici tradizionali e una delle sue principali caratteristiche è consentire all’imprenditore di valorizzare beni mobili, anche immateriali, senza comprometterne l’utilizzo operativo. In altri termini, un bene viene offerto come garanzia senza che il creditore ne prenda possesso, lasciandone al debitore la piena disponibilità e la possibilità di utilizzarlo per l’attività produttiva. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il pegno mobiliare non possessorio: l’analisi di Andrea Centofanti

