Dall' accesso al credito alla viabilità forestale ecco come la Regione spenderà 6,5 milardi di euro

La Regione ha approvato la manovra finanziaria 2026, che si attesta come la più consistente di sempre con oltre 6,5 miliardi di euro. La ripartizione delle risorse comprende investimenti in accesso al credito, viabilità forestale e altri settori strategici, segnando un impegno importante per lo sviluppo e il sostegno delle diverse aree del territorio regionale.

Si chiude con la cifra più alta di sempre – 6 miliardi e 518 milioni – la manovra finanziaria per il 2026. "Una legge di Stabilità che porterà benefici concreti a tutto il Friuli Venezia Giulia in termini di crescita e benessere – ha commentato l'assessore al Bilancio, Barbara Zilli –. Con questo.