È disponibile online il nuovo vodcast dedicato all’evoluzione del sistema sanitario. L’episodio analizza i processi decisionali che coinvolgono clinici, istituzioni e rappresentanti del settore farmaceutico, evidenziando il ruolo dei tavoli tecnici nel definire le politiche e le strategie per il miglioramento della salute pubblica. Un’occasione per approfondire le dinamiche che guidano le scelte nel campo della sanità italiana.

(Adnkronos) – Nei processi decisionali che riguardano la salute, le scelte si prendono intorno a tavoli dove siedono clinici, istituzioni e rappresentanti della farmaceutica. Oggi però stiamo assistendo a un’evoluzione importante: sempre più spesso, a questi tavoli, sono presenti anche i pazienti, grazie alle loro associazioni. ‘Il ruolo delle terze parti nel processo decisionale e nelle scelte di politica sanitaria’ è il titolo del secondo episodio della serie vodcast ‘Ssn – Salute, sostenibilità e nuove frontiere’, realizzato da Adnkronos in collaborazione con AbbVie e disponibile da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pazienti ai tavoli tecnici, online il vodcast sull’evoluzione del sistema salute

Leggi anche: Associazioni multietniche: "Vogliamo partecipare ai tavoli tecnici sull'immigrazione"

Life science settore strategico per sistema Paese, online vodcast sul futuro del SsnIl settore delle scienze della vita rappresenta un elemento chiave per il sistema Paese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Terapie salvavita saltano per carenza farmaci, la lettera-denuncia di un padre a Mattarella; Cirillo: Territorio saturo, bonifiche e salute priorità assolute.

Smi: Soddisfatti per istituzione del tavolo, ne beneficeranno i cittadiniSiamo molto soddisfatti dell’istituzione del tavolo tecnico regionale per la semplificazione e la deburocratizzazione della Medicina Generale. quotidianosanita.it

Oftalmologia. Sardegna: sì dall’Assessore Nieddu a tavolo tecnico con comunità scientifica e pazientiLa proposta è stata avanzata dal gruppo di lavoro nato dall’iniziativa di Senior Italia FederAnziani per offrire alle Regioni proposte concrete per affrontare l’emergenza. Nel gruppo AICCER, AIMO, ... quotidianosanita.it

OTTOBRE 1846. IL GIORNO IN CUI IL DOLORE PERSE. Fino a quel momento, la chirurgia era una prova di resistenza: pazienti legati ai tavoli, urla nei corridoi, bisturi guidati dalla fretta perché il corpo non sopportava l’agonia troppo a lungo. Poi, in un teatro - facebook.com facebook