“A Ferrara noi, lavoratori immigrati e studenti residenti regolarmente nella città e nella provincia da molti anni, non abbiamo alcun modo istituzionale per far sentire la nostra voce”. E’ il grido di allarme lanciato dal coordinamento ‘Lavoratori migranti’, facente parte dell’associazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Associazioni multietniche: "Vogliamo partecipare ai tavoli tecnici sull'immigrazione"