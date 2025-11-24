Associazioni multietniche | Vogliamo partecipare ai tavoli tecnici sull' immigrazione
“A Ferrara noi, lavoratori immigrati e studenti residenti regolarmente nella città e nella provincia da molti anni, non abbiamo alcun modo istituzionale per far sentire la nostra voce”. E’ il grido di allarme lanciato dal coordinamento ‘Lavoratori migranti’, facente parte dell’associazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
#22novembre - La #CarovanaDellaPace è arrivata a Pavia tra il primo gelo atmosferico ma il calore di decine di associazioni che con banchetti, testimonianze, #arazzi della pace hanno riempito e colorato il centro della città. Le istituzioni hanno accolto la C - facebook.com Vai su Facebook
L'Europa a Milano Civil Week, ultimo appello per le associazioni che vogliono partecipare - Si avvicina la nuova edizione di Milano Civil Week, quest’anno dedicata al tema che gli avvenimenti della scena mondiale hanno reso oggi più urgente che mai: l’Europa. Secondo corriere.it