Life science settore strategico per sistema Paese online vodcast sul futuro del Ssn

Il settore delle scienze della vita rappresenta un elemento chiave per il sistema Paese. In questo vodcast online analizziamo il futuro del Sistema sanitario nazionale, considerando come le innovazioni e le nuove frontiere della salute possano influire sul modello di sviluppo e sulla qualità dell’assistenza. Un approfondimento dedicato a comprendere le sfide e le opportunità che il settore offre per il benessere collettivo.

(Adnkronos) – Le nuove frontiere della salute non riguardano solo i farmaci del futuro, ma il modello stesso di sviluppo del Servizio sanitario nazionale. E' dedicato alla realtà innovativa delle Life science, un settore strategico per la salute dei cittadini, ma anche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, il primo episodio della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: ‘Salute, sostenibilità e nuove frontiere’, presto il vodcast su Ssn e futuro Leggi anche: Diabete, online il vodcast per superare pregiudizio e stigma anche sul lavoro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. PharmaStar diventa Media Partner di BioPharma Network: informazion; Prudentia Sciences annuncia un round di finanziamenti di Serie A guidato da McKesson Ventures, volto ad accelerare la due diligence per le operazioni nel settore delle life sciences; Scienze della vita, Italia e Usa a confronto: oltre 200 player a San Francisco. Iniziativa promossa da Ice; Al via a San Francisco “Italy on the Move”, l’incontro annuale tra biotech e aziende pharma italiane e americane. Life science settore strategico per sistema Paese, online vodcast sul futuro del Ssn - Le nuove frontiere della salute non riguardano solo i farmaci del futuro, ma il modello stesso di sviluppo ... notizie.tiscali.it

Senior Regulatory Consultant Life Sciences - Importante realtà internazionale specializzata in consulenza e soluzioni digitali per il settore Life Sciences, con sede in Italia. romatoday.it

Trump taglia il prezzo dei farmaci, Lombardia in allarme: colpito un settore strategico - Donald Trump taglia il prezzo dei farmaci fino all’80%, secondo il principio della “nazione più favorita” per cui negli Stati Uniti il farmaco costerà come nel Paese del mondo in cui il prezzo è più ... ilgiorno.it

Investor Day Life Science – Ultimi giorni per candidarsi! Un’opportunità concreta per presentare il tuo progetto davanti a investitori ed esperti Scadenza: 27 gennaio ore 13 lazioinnova.it/innovazione-ap… #prfesrlazio x.com

[Life Science Excellence Awards 2025] Quest’anno la sfida si accende più che mai: solo un progetto conquisterà il titolo assoluto della categoria, diventando il Top of the Year! Nella categoria Best Patient Advocacy Program of the Year, il progetto "Progetto B facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.