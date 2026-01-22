Patente falsa e niente assicurazione denunciato un automobilista

Durante un controllo stradale a Modena nella serata di martedì 13 gennaio, gli agenti della Polizia locale hanno individuato un automobilista in possesso di una patente falsa e senza assicurazione. L’uomo è stato denunciato per violazioni delle norme sulla circolazione. L’intervento si è svolto nelle zone limitrofe alla cosiddetta Zona Rossa, contribuendo al rispetto delle regole e alla sicurezza stradale.

Un controllo stradale della Polizia locale di Modena, svolto nella serata di martedì 13 gennaio nelle aree limitrofe alla cosiddetta Zona Rossa, ha portato alla scoperta di una patente di guida falsa e alla denuncia di un automobilista.Durante un servizio di verifica della viabilità, gli agenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Vigili urbani fermano automobilista senza patente né assicurazione ma vengono accerchiati dagli immigratiNella zona Destra Volturno di Castel Volturno, i vigili urbani hanno effettuato controlli sui veicoli in transito, riscontrando un’automobile senza patente e assicurazione.

