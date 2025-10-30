In giro lungo la statale 640 con una patente falsa | 5.100 euro di multa per l' automobilista

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025

In giro con una patente falsa. È soltanto grazie all'occhio lungo dei poliziotti della Stradale che è stato possibile scoprire che il conducente del veicolo, incappato nell'Alt lungo la statale 640, stava guidando con una patente falsa. Certamente ben riprodotta, ma fasulla. E' lungo la strada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

