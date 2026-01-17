Vigili urbani fermano automobilista senza patente né assicurazione ma vengono accerchiati dagli immigrati

Nella zona Destra Volturno di Castel Volturno, i vigili urbani hanno effettuato controlli sui veicoli in transito, riscontrando un’automobile senza patente e assicurazione. Durante l’operazione, gli agenti sono stati circondati da un gruppo di immigrati presenti sul luogo. L’intervento si inserisce in un’attività di prevenzione e controllo del territorio, volta a garantire la sicurezza stradale e urbana.

Controlli in zona Destra Volturno da parte della polizia municipale di Castel Volturno. Nell'ambito delle verifiche sui mezzi in transito, i vigili urbani, nella giornata di oggi (17 gennaio), sono intervenuti per procedere ai controlli su un’autovettura risultata priva di copertura assicurativa. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il conducente era sprovvisto di patente di guida. Nel corso delle operazioni, un gruppo di immigrati nigeriani, presenti sul posto, si è radunato attorno agli agenti con l’intento di impedire il sequestro del veicolo. La situazione è degenerata rapidamente: gli operatori della Polizia Municipale sono stati accerchiati, strattonati e fatti oggetto di sputi. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Alla guida senza patente né assicurazione, ma con 21 grammi di marijuana: denunciato Leggi anche: Finisce in un giardino e abbandona l’auto: senza patente né assicurazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Livorno, scooter investe pedone e poi finisce contro un’auto: viale Carducci, persona in codice rosso. RTP Messina. . Oltre duecento controlli nelle discoteche messinesi da parte dei vigili urbani. Tantissime verifiche anche da parte dei vigili del fuoco. E da quando si è verificata la tragedia di Cran Montanà ci sono i riflettori puntati. Stop alle fiaccole severament - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.