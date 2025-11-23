Sognavo di avere 10 figli quando ho scoperto che non potevo averne sono stato male Ho adottato Vladik e dalla prima volta che l’ho visto sono successe cose stranissime | la confessione di Paolo Belli

“Io ho sempre desiderato avere 10 figli, ma c’è stato il momento in cui abbiamo capito che io non potessi averne. Lì per lì ci sono stato male, ma poi Deanna mi ha detto che se il destino voleva così non potevamo lamentarci”. Con queste parole Paolo Belli ha sceltodi raccontare a Ballando con le Stelle per la prima volta un capitolo estremamente intimo e complesso della sua vita: la lunga e travagliata strada verso la genitorialità. Il musicista, noto per aver sempre preservato gelosamente la sua sfera privata, ha svelato i dettagli della battaglia che lui e sua moglie Deanna hanno combattuto per il desiderio di una famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

