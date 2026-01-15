La Roma sotterranea si nasconde appena sotto la superficie che quotidianamente percorriamo. A pochi metri di profondità si trovano ambienti antichi, percorsi e resti di una storia nascosta, spesso ignorata. Questa realtà invisibile arricchisce la città di un patrimonio archeologico importante, ancora poco conosciuto. Scoprire cosa si cela sotto i nostri passi permette di apprezzare una dimensione diversa e più complessa di Roma, fatta di segreti e testimonianze storiche inattese.

Tutti noi, quando camminiamo per Roma, lo facciamo muovendoci abitudinari tra piazze affollate e monumenti iconici, spesso senza minimamente immaginare che sotto l’asfalto si estenda una città sotterranea. A circa nove metri di profondità, infatti, la Capitale rivela tutto un altro mondo, spesso invisibile, ma fatto di palazzi imperiali, domus private, strade, acqua e silenzi. È una Roma nascosta, stratificata, che racconta la sua storia non in orizzontale, ma in verticale. E tu, conosci questa storia? Una città sotto la città: la Roma sotterranea che non tutti conoscono. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Sotto i tuoi piedi c’è un mondo segreto: la città dell’acqua con gallerie infinite si trova proprio in Italia

Leggi anche: Sotto i piedi di Roma, un passato che non passa mai: nei tunnel della Magliana i segreti del giudice Adinolfi e del caso Orlandi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Roma che nessuno guarda: 9 metri sotto i tuoi piedi; Metro B, cade ramo sui cavi di alimentazione; Affitti a Roma, accelerano i canoni nella Capitale: + 8,3% nel 2025; Metro B Roma, 6 nuove stazioni: 3,9 chilometri da Rebibbia a Setteville, tutte le nuove fermate.

La Roma che nessuno guarda: 9 metri sotto i tuoi piedi - Camminiamo per Roma senza conoscere la sua dimensione sotterranea: sotto l’asfalto, a nove metri di profondità, esiste un’altra città fatta di palazzi, acqua e silenzi. msn.com